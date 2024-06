A Győrújbaráton élő Trimola Mónika is szombaton látogatott ki az eseményre. Mint lapunknak elmondta, érdeklik a kreatív tevékenységek, maga is szívesen foglalkozik kézműveskedéssel otthonában, olykor eladásra szintén készít termékeket. Tavaly ugyancsak kilátogatott a rendezvényre, mert nagyon tetszik neki, hogy sok a program, a kiállító, a kézműves termék. Az előadások meghallgatása mellett ötleteket és inspirációt is gyűjt egyben munkáihoz.