– Miért jelentkeztél a versenyre? Részt vettél korábban hasonló megmérettetésen, vagy a Tündérszépek az első?

– Elsősorban azért jelentkeztem, mert jó lehetőségnek láttam a karrierem elindításához. Mindenképp szerettem volna egy ilyen fajta élménnyel gazdagodni. Meglepett, hogy részt vehettem a stúdiós portfóliófotózáson, igyekeztem ott is a legtöbbet kihozni magamból.

Tündérszépek 2024 – Algács Lia a döntőt megelőzően számos felkészítőn vesz majd részt a fővárosban.

Fotó: Csapó Balázs

– Most fejezted be a tanulmányaidat?

– Igen, jelenleg sportedzőnek tanulok. Most érettségiztem, de plusz egy évem van még az iskolában a szakma megszerzéséhez. Természetesen más pálya is érdekel, leginkább a fogorvosira gondoltam, aminek az elsajátítása biztosan nagyobb falat lesz számomra. Ha nem sikerül, örömmel lennék asszisztens is.

– Az olvasói értékeléseknek is óriási szerep jutott a regionális fordulóban, hiszen régiónként egy-egy hölgy, a legmagasabb pontszámot elérő versenyző még egy esélyt kapott, hogy az országos közönségszavazáson győzedelmeskedve huszonkettedikként bekerüljön a döntős mezőnybe a Mediaworks országos szépségversenyén. Az országos közönségszavazáson te kaptad a legtöbb szavazatot.