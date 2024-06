KÉPALÁ2: Strandkorlátkék, körlámpás, kockakombi - minden változat megtalálható a győri férfi garázsában.

Fotó: Molcsányi Máté

Egymillió darab Magyarországra

- Az autók közül jelenleg nyolc a veteránautó, OT-s rendszámmal, ehhez az eredeti állapot 75 százalékát kell produkálnia. Nekem az ez egész értékmentés is egyben, célom, hogy ezeket a gyönyörű autókat őrizzük meg teljes szépségükben. Takács János birtokolja az őst is, egy Fiat 128 Speciált. A Fiatokból nőttek ki ugyanis a Zsigulik, miután a szovjetek megvették a Fiat 124 Berlina liszenszét az olasz gyártól. A nevezetes Togliatti-gyárban Zsiguliból-Ladából összesen mintegy 8 millió darabot gyártottak a szovjetek, abból egymillió Magyarországra érkezett. Az ország Lehel-hűtőt, búzát, kukoricát, Ikarusz-buszt adott érte többek között. A Lada a Tajgán is elment, masszív, elpusztíthatatlan. A gyűjtővel készült videó a Kisalfold.hu oldalon tekinthető meg. Évente kétszer, ősszel és tavasszal pedig a győri veterán autóklub kiállításán is megcsodálhatók a járművek.

KÉPALÁ1: