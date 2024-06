Szőke András volt a házigazdája a harmadszor megszervezett Szigetköz Natúrpark Aktív Családi Ju­­niálisnak Kisbodakon. A napot a Szigetközi Szatyor vásár nyitotta: Balogh Zoltán, a Szigetköz Szatyor Alapítvány kurátora szerint ezúttal több mint húsz kézműves érkezett a településre. A nyár is sűrű: kéthetente lesznek további vásárok a térségben.

A legkisebbeket Gyerekplacc várta kézműveskedéssel, lufihajtogatással, buborékpartival, buborékfocival, állatsimogatóval, és a Dodó Vadfarm állatai is "bemutatkoztak". Klemencz Henrik szervező arról számolt be, hogy hat turnusban mintegy kétszázan próbálhatták ki a kenuzást, köztük azok a kerékpárosok is, akik Győrből érkeztek két keréken.