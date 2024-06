Telt házas színházi élményt varázsoltak a Petőházi Közösségi Házba, ahol Pindroch Csaba tartott előadást „Segítség, megnősültem!” címmel. A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Déryné Program keretében valósult meg. Az előadás során a színművész bravúros játékkal mutatta be a nősülni vágyó ifjút, aki találkozik a leendő anyóssal és apóssal, de bepillantást nyújtott olyan életeseményekbe is, mint a házfelújítás. A közönség ugyan egyszemélyes darabot látott, de a színész az előadásában a színpadra varázsolta a leendő sárkány anyóst, aki otthonkában vizslatja a lánya szerelmét, de az apóst is megismertük.