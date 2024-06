A hét ingatlana 1 órája

Szereti a változatosságot? Vegyen mobilházat Felpécen 6 millióért!

Az igényesen kialakított, praktikus mobilház akár egy kisebb családnak is megfelelő lehet, hiszen két hálószobával és egy kényelmes gyerekszobával is rendelkezik. Igény esetén három évre egy közműves telket is biztosít a jelenlegi tulajdonos, így bőven lesz ideje kitalálni, hol legyen a következő helye otthonának.

Kisalföld.hu Kisalföld.hu

“Eladásra kínálok egy igényes, modern életvitelhez opcionális és praktikus MOBILHÁZAT, mely ideális választás mindenki számára! A 35 négyzetméteres mobilház, 2 hálószobával és egy kényelmes gyerek szobával rendelkezik, így tökéletes otthona lehet egy kisebb család számára is. A nappali egy légtérben konyhával és étkezővel harmonikus együttlétet biztosít családja és/vagy barátai körében. A fürdőszoba kényelmes és jól felszerelt, hogy mindig kellemes legyen az itt töltött idő. Az ingatlan belső tere komfortos és modern, hogy otthonosan érezhesse magát, otthonában. A praktikus helytakarékosságnak köszönhetően minden négyzetmétert kihasználhat. A mobilház hűtő-fűtő klímával van ellátva, hogy mindig kellemes hőmérséklet uralkodjon a házban, télen - nyáron. Az ingatlan karbantartott, így önnek csak beköltöznie és élveznie kell az új otthon nyújtotta kényelmet és nyugalmat. Ha úgy érzi, hogy a lakóház megfelelő az Ön számára, akkor ne habozzon! Vegye fel velem a kapcsolatot még ma, hogy személyesen is megtekinthesse ezt a csodálatos lehetőséget!Igény esetén 3 évig a jelenlegi tulajdonos, ingyenesen biztosít a mobilház megvásárlása mellé egy közműves telket! Az ingatlan Felpécen található, ami egy kellemes és csendes környéken van, ideális választás a családi élethez vagy akár a nyugodt pihenéshez. Természetesen a MOBILHÁZ szállításában is tudok segíteni! Ráadásul, ha az ingatlan megvásárlása mellett dönt: ÁFA-mentesen is hozzájuthat, ami még vonzóbbá teszi az ajánlatot. Hívjon fel!! Tekintse meg és legyen Öné ma, ez a pompás Mobilház!” További hasonló ajánlatok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.

