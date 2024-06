Már a méhek uralkodnak

Tavaly ilyenkorhoz képest a gyógynövénybokrok Nyúlon a Hémai Ezertő Levendulakertben is két héttel előbbre siettek. A méhek már birtokba vették a lila táblát – meséli Szabó Balázs, aki három éve ültetett 1200 tő levendulát kislánya kedvéért régóta parlagon lévő területükre.

Szabó Balázs, 1200 tő levendulát ültetett a kislánya kedvéért Nyúlon.

Fotó: Hegedűs Miklós

– Sokat jártunk kirándulni Balaton-felvidéken, amiknek alkalmával több levendulaültetvényt is meglátogattunk. A család közkedvelt programjává vált, végül a barackosunk helyén alakítottuk ki a saját kertünket próbaképpen. Két éve nyitottuk meg először a látogatók előtt szedd magad keretében.

Tavaly hagyományteremtő céllal zenés programokat is szerveztünk a levendulavirágzás idejére, aminek sikerén felbuzdulva idén is megszervezzük június 22-én a baráti találkozót vásárral és borkóstolóval egybekötve. Színes zenés összeállítással készülünk, különböző műfajokat képviselő zenekarok és duók lépnek fel – fejtette ki a tulajdonos. Szabó Balázsék maguk is felhasználják a jótékony hatású növényt, szárítva illatzsákba töltik, valamint illóolajat és vizet készítenek belőle lepárlás útján.

Családi fotózást is vállalnak

Két hétvégén, június 22-23 és 29-30 délután háromtól hétig várják a levendula kedvelőit a csornai Rábaközi Levendulásban. Június 29-én, szombaton, nyitvatartási időben Pixelstory by Anikó érkezik a vendégekhez és fotókat készít, egy képet mindenki ajándékba kap ebből.