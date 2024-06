Mint elárulta, aki luxust szeretne, annak Törökországot ajánlja, akit pedig a történelmi látnivalók vonzanak, azoknak Görögországot, a görög szigeteket, kiemelten Krétát és Rodoszt. Ciprus északi részén is keresettek a nívós, magasabb áron elérhető nyaralások. A szakember tapasztalata szerint jelenleg a déli részen is jelentősen emelkedtek az árak. Népszerűek a külföldi buszos utazások – Kedveltek az egynapos buszos kirándulások, az egyik nemrég tértünk haza. Ötnapos horvátországi buszos utakat is szervezünk, amelyre szintén van kereslet. A belföldi nyaralásokat jellemzően nem utazási irodákon keresztül foglalják le – összegzett Németh Rudolf.

Biztosítási díjak. Az Insura.hu biztosításközvetítő társaság statisztikái szerint a válaszadók kétharmada minden külföldi utazására köt biztosítást. Az első négy hónapban megkötöttek átlagdíja 11.700 forint volt, szemben a tavaly ilyenkor tapasztalt 10.900 forintos átlaggal. Várhatóan a nyári szezonban is 7-8 százalékkal kell majd többet fizetni a szolgáltatásért tavalyhoz képest. A más kontinensekre szóló nyaralások természetesen jóval drágábbak. A leggyakoribb félelem az utazásokkal kapcsolatban a hirtelen baleset, a betegség, a jármű útközben történő lerobbanása, a lopás és rablás, valamint további rizikó a repülőgép lekésése, járattörlése és a poggyász elvesztése.