A B csoport versenyére Kisbéren került sor, tizennégy egyesület nevezett a versenyre. A horgászokat jó idő fogadta, és a halak is érdeklődőek voltak. A legjobbak tíz kilogramm felett fogtak, főleg dévéreket, kárászokat, de volt amur és egy-két ponty is, ami horogra akadt. Egy egyesületet három fő képviselt, akik külön szektorokban ültek, és összesített eredményük döntötte el a végső sorrendet.

Az első helyen a Munkáséri Horgász- és Környezetvédő Egyesület végzett tizennégy kiló feletti zsákmánnyal, a Mocsai Sporthorgász Egyesület közel tizenegy kilogrammos fogással jutott a dobogó második fokára, így a két csapat felkerülhetett az A osztályba. A harmadik helyet a Táv-Hal Horgász Egyesület szerezte meg.

Az A csoport versenyét Kecskéden rendezték. Hideg, változékony, szeles idő fogadta a tizenkét csapatot és az öt női versenyzőt. A rossz idő a halakat nem befolyásolta, rengeteg dévér, kevés törpeharcsa és jó pár ponty alkotta a zsákmány zömét. Szektorgyőzelmet csak húsz kilogrammhoz közeli fogással lehetett szerezni, az összfogás meghaladta a négyszáz kilogrammot. A versenyt a Vasas Horgász Egyesület nyerte Esztergomból, második lett a komáromi Kassák Klub KSE, míg a harmadik helyet a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület szerezte meg.

A női versenyzők is kitettek magukért, Borbély Gábor Péterné (Dorogi Bányász HE) szerezte meg az első helyet tíz kiló feletti fogással, Iglódi Réka Anikó (Szőnyi Dolgozók HE) lett a második, a harmadik pedig a Munkáséri HKE versenyzője, Zsilinszky Márta. A versenyen az 1–3. helyezett csapatok kupát vehettek át, a versenyzők érmet kaptak.

A díjakat Zoltai Dániel, a KEMHESZ elnöke és Osvald Zsolt, a vármegyei szövetség ügyvezetője adta át.