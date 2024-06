Kolumbus nyolc változatban

Különleges tetőszerkezetet készített autójához dr. Petz Lajos. A jármű az első volt Győr utcáin.

Ritka kincsre bukkant családi házuk iratai között Petz Lajos egyik, már nem Győrben élő leszármazottja, Palásti Dóra. Az ükapa a győri kórház alapító főorvosa, az első győri autómobil tulajdonosa ugyanis a megtalált irat tanulsága szerint szabadalmat nyújtott be egy autó felépítményére. Az A/4-es lap címe: Dr. Petz Lajos féle egyetemes, csukott automobil kocsi szerkezet, Kolumbus, alatta pedig az olvasható, hogy: törvényes védjegy. A most előkerült dokumentum apropót ad visszatekinteni a Győrben maradandót alkotott család munkáságára. Petz Lajosról Győrben és Felpécen utcát neveztek el, a győri egészségügyi szakközépiskola névadója volt.

1909-ben vásárol Fiat Brevetti

- Annak idején csak az autók alvázát vették meg a motorral, és onnét kezdve szabad kezük volt a tulajdonosoknak járművük kialakításában. Megbíztak egy erre szakosodott embert a felépítmény tervezésével. Petz Lajos azonban, úgy látszik, maga tervezett egy felépítményt, ezt pedig levédette - mondta el Takács János, a Győri Automobil és Motor Club titkára. 1909-ben dr. Petz Lajos kórházigazgató vásárolt egy Fiat típusú járművet, amely ritkaságával azt is kivívta, hogy korabeli győri képeslapon szerepeljen, ezzel ő volt az első győri autómobil tulajdonosa. Nyugdíjba vonulása után fia, dr. Petz Aladár vette át a posztját, aki az orvosi pályája mellett szintén nyújtott be szabadalmakat, például Fiat Brevetti gépkocsijához különleges tetőszerkezetet készített. A Petz-család számos orvosi találmánya mai is az egészségügyi munkát segíti, de a győri Ének és Zeneegylet felvirágoztatása szintén apáról fiúra szállt. mindketten betöltötték az elnöki posztot.

A most előkerült szabadalom

Fotó: családi archívum



Az asztalos orvos

Az ezermester feltaláló szabadalmait Nagy István 2004-es könyve mutatja be, a Győrben élő Klesitz Piroska segített ennek felkutatásában. Ő szintén dr. Petz Lajos leszármazottja, a doktor az ükapja volt. A könyvben (Emlékezés dr. felpéczi Petz Lajosra) szerepel, hogy Petz doktor a hétköznapok fáradalmait is munkával, mégpedig kétkezi munkával szerette kipihenni. Ennek színtere a Csanakhegyi birtok volt, ahol kellemes, maga alakította környezetben hódolt a különböző kétkezi mesterségeknek. Szinte szakképzett asztalosnak volt mondható, és a lakatosságban, villanyszerelésben, betonozásban, könyvkötészetben is otthonosan mozgott. Amolyan polihisztor volt, aki mindenféle dolog megjavításában tudósnak bizonyult. Műszaki érdeklődéséből fakadt, hogy mindenütt a praktikusabb, a jobb megoldást keresse. Erről tanúskodnak a Xantus János Múzeum Petz-hagyatékában található szabadalmai is.