Ugyan kevesebb, mint 200 lakost számlál Csáfordjánosfa, de a kevés létszám ellenére is bebizonyították a helybéliek, hogy összefogással bármire képesek. - A település központjában található a retrónak számító téglából épült buszmegálló, ami már vagy ötven éve érintetlenül ott áll. Ezt a buszmegállót sokan használják a településen, nem csak a munkába járó felnőttek, de valamennyi diák is innen indul iskolába. Az évek vasfoga megátszódott az épületen, és arra jutottunk, hogy közösségi munkával próbáljuk meg felújítani - kezdett bele Németh Albert, Csáfordjánosfa polgármestere.



A lelkes önkéntesek két hét alatt készültek el a buszmegálló felújításával. Fotó: N.A.

A felújítás, melynek során megújultak a falak és még a tetőszerkezet is mintegy két hét alatt készült el tíz ember munkájának köszönhetően. - Az alapanyagokat az önkormányzat finanszírozta, és a lelkes segítőket, akik az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai Menyhárt László, mesterember irányította. Az önkéntes csapat megbecsült tagjai Csáfordjánosfának, hiszen a falu minden rendezvényén segítenek bármilyen munkáról is legyen szó. A buszmegálló teljes felújításával nagyjából két hét alatt készültünk el, ugyanis mindenki akkor ment, amikor ideje engedte. A munkálatok jó hangulatban teltek, és a lakosság is örül a megújult buszmegállónak, hiszen télen és nyáron is védelmet nyújt az időjárás ellen - részletezte a polgármester. Hozzátette, a buszmegállóra hamarosan felkerül Csáfordjánosfa címere is.