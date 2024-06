Az Ökoiskola program rendkívül fontos a gimnázium életében, hiszen a környezetvédelem és fenntarthatóság szerves részét képezi környezeti nevelési programuknak. Már több, mint egy évtizede kiemelt figyelmet fordítanak a természet védelmére, és a legkülönfélébb tevékenységekkel igyekeznek sokszínűen, átfogóan megismertetni diákjaikkal a témát, hogy átérezzék a környezet megóvásának fontosságát és életük szerves részévé váljon.

Gyorgyovich Zsuzsa vezetésével új zöld szakkör alakult a kollégiumban.

Mint megtudtuk, bevezették az intézményben a Zöld Föld – Fenntarthatóság oktatási programot, rendszeresen vesznek részt előadásokon, kirándulásokon, terepi munkákon, de önálló kutatási tevékenységet is folytatnak diákjaik természetvédelmi témában. Plakátokkal, projektmunkákkal is igyekeznek hangsúlyozni a téma fontosságát és interdiszciplinaritását, így például a DSD vizsgák témái között is előfordul a környezetvédelem. Kiemelt projektjük a KLG Goodeid Projekt, melynek keretében súlyosan veszélyeztetett magashegyi fogaspontyok fajmegőrzésével, tenyésztésével foglalkoznak, illetve a SuliZoo programjuk is az élővilág védelmére hívja fel a figyelmet.

Idén új lendületet vett az iskolaudvar zöldítése, számos új cserje, facsemete és évelő virág gyarapítja különböző helyeken az iskola környékét. Rengeteg segítséget kaptak a szülőktől, akik felajánlásaikkal támogatták a növényesítési programot. Jól mutatja a gimnáziumi közösség erejét is, hogy minden osztály saját osztálypénzéből örökbefogadott egy-egy babérmeggy cserjét az újonnan kialakított sövényben.

Nem csupán a gimnázium kapott elismerést környezeti nevelési munkájáért. Az iskolával egy intézményként, de külön feladatellátási helyen működő kollégium újrapályázóként Ökoiskola díjban részesült.

Gyorgyovich Zsuzsa vezetésével új zöld szakkör alakult a kollégiumban, melynek keretében a város különböző intézményeiben tanuló kollégisták is érzékenyítő és szemléletformáló foglalkozásokon vehetnek részt. A szelektív hulladékgyűjtés mindennapjaik részét képezi, de az idei év kiemelt eseményei a kollégium udvarán létesült Állatbarát Liget, valamint egy új akvárium. Az akváriumban Nyugat-Afrika életközösségét ismerhetik meg a gyerekek, de a természetvédelem hangsúlyozása itt is elmaradhatatlan: többek között találkozhatnak a veszélyeztetett gyémánt kongólazaccal, amit nyilvánosan semelyik más intézményben nem lehet látni Magyarországon.