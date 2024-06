A Fertőparti Lovasklub fiatal lovasai indították a programot az angol stílusú lovaglás bemutatásával, majd a Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje Hagyományőrző Egyesület színes műsora következett, amelyben a végvári vitézek lovas- és gyalogos harcmodorát mutatták be a török hódoltság idejéből.

Családi Lovasnappal köszöntötték a csillagászati nyár kezdetét Hegykőn Fotó: Obádovics Csilla

Az egyesület vezetője, Németh Zsolt felhívta a figyelmet, hogy akik szeretnének közelebbről is megismerkedni ezzel a harcmodorral, jelentkezhetnek az Apródképző táborba, amely július 22-26 között lesz Nagycenken. A hagyományőrzőket a Fertő-parti Lovasklub lovasai váltották a pályán a western stílusú lovaglás ismertetésével. A Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje Hagyományőrző Egyesület színes interaktív programra hívta a kicsiket és nagyokat egyaránt, megismerkedhettek az íjászat, a bajvívás művészetével és lovaglási lehetőséget is biztosítottak. Rendhagyó díjugrató bemutatót Babuszek Balázstól láthattunk, ahol az ugró akadályok mellett a sörpadot is átugratta Dante nevű Nóniusz lovával.

A délutáni programot a Hegykői Tűzoltózenekar nyitotta, majd a fogathajtás szabályaival ismerkedhettek a nézők, és kipróbálhatták, sikerül-e végigmenni az akadálypályán úgy, hogy a bóják a helyükön maradnak. A lovasnap gyerekprogramokkal zárult: a ló húzta varázsszőnyeg ismét igen nagy sikert aratott. A nap folyamán sétakocsikázást és pónilovaglást biztosított az Egyesület, emellett csillámtetkó készítésre, arcfestésre, kézműves foglalkozásra is volt lehetőség.

Az eseményt Hegykő Község Önkormányzata, a MAGAVI Cukrászmanufaktúra, a Grácia Étterem és Pizzéria, a Tornácos Hotel, valamint a Kiki Popcorn támogatta.