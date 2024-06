Vízparti veszélyek

– A legsúlyosabbak a fulladásos balesetek. Ilyenkor a gyors cselekvés a legfontosabb, hogy minél előbb kimentsük a víz alá merült személyt vagy személyeket. Ugyanis sok esetben a segítségnyújtók is bajba kerülnek, ezért is figyelmeztetjük őket arra, hogy csak biztonságos körülmények között kezdjék meg a mentést, nehogy ők is áldozattá váljanak. Csak akkor induljunk más segítésére, ha tudunk úszni, valamint a kellő fizikum és erőnlét is megvan hozzá – húzta alá.

Csillag Zoltán szerint nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy

felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe,

mert szintén életveszélyes és akár halálos kimenetelű is lehet.

– Vízbe fúlt ember újraélesztésekor nem a szokásos protokollt kell követni, a hátára fektetve megkezdhetjük öt befúvással az újraélesztést. Ha eredménytelen, folytassuk mellkaskompresszióval. Fél­automata defibrillátor használatakor arra figyeljünk, hogy száraz helyen és testen kezdjük meg az életmentést – részletezte Csillag Zoltán, a mentőszolgálat regionális szóvivője.

A nagy hőségben Győrben az Aranypart II-n is sokan strandoltak pénteken, a fiatalok a szabályokat betartva csobbantak a holtág vizébe.

Vágások, csípések, szúrások

Gyakran okoznak sérülést a part mentén heverő szilánkok vagy a folyókban, tavakban megbújó éles kagylóhéjak.

– A seb kezelését a megszokott módon kell elvégezni, és fertőtlenítve lefedni. Ha az éles tárgy a sebtisztítás közben könnyen eltávolítható, tegyük meg. Viszont ha mélyebbre hatolt és beletört, akkor forduljunk orvoshoz. Érdemes figyelni a gyógyulási folyamatot, gyulladás esetén szükséges lehet szakember segítsége – tette hozzá.

A kijelölt strandokon és a vízi élményparkokban kötelező az elsősegélydoboz, amit könnyen használhatunk a sérülések ellátásához. A mentő szerint a lényeg:

ne féljünk segítséget kérni!

Nyáron szinte elkerülhetetlenek a csípések, szúrások, főleg a vízpartokon.

– Kaphatók már olyan készítmények, amelyek recept nélkül is kiválthatók és enyhítik a fájdalmat, bőrpírt, duzzanatot. Viszont azonnal hívjunk mentőt erős allergiás reakció vagy roham esetén. Ennek tünetei leggyak­rabban a csípéstől távolabb keresendők: akár az egész testet beborító csalánkiütés, az arc ödémásodása, rekedtség, nyálfolyás, légzési, nyelési nehézségek. Ha tudjuk, hogy allergiásak vagyunk, akkor jó, ha kéznél van adrenalin­injekció, ami ilyenkor életet menthet. Könnyen használhatja laikus, és magunknak is egyszerű beadni. A kalcium-pezsgőtabletta és más hasonló készítmények nem használnak, sőt, óva intenék mindenkit ezektől. Azt tapasztaljuk, hogy még hátráltatni is tudja az életmentést és csökkenti az újraélesztés sikerességét – emelte ki Csillag Zoltán.