– Az egyéni tanácsadás mellett pedig a prevenciós tevékenységek, a kampányok, workshopok és pszichoedukációs tartalmak készítése tölti még ki a munkaidőmet. Gyakran találkozhatnak velem a kollégák egy-egy termelési területen, teamgyűlésen, vagy amikor előadást tartok – sorolta.

Az Audi Hungariánál Leon, a tanuló terápiás kutya is támogatja a munkatársak napi stresszkezelését (balról a második Kurdi Laura). Fotó: Pintér Andrea

Lelki Elsősegély Tanfolyam

– Továbbá a tavalyi évben kialakítottuk a Lelki Elsősegély Tanfolyamot, ahol arra képezzük ki a kollégákat, hogy hogyan ismerjék fel a leggyakrabban előforduló mentális betegségeket, hogyan tudják ezeket a kollégákat megszólítani, segíteni nekik abban, hogy szakemberhez forduljanak. Ők kinyújtott kézként ott lesznek az egyes területeken, amivel tovább segítik a mi munkánkat. Idén indítottunk egy kampányt is, ami azért is különleges, mert nemcsak mi mint Lelki Egészség Szolgálat veszünk részt ebben, hanem a jogi osztály egyik munkatársa, valamint a diverzitásért és vállalati kultúráért felelős kollégák is csatlakoztak. Az egészséges kontra egészségtelen emberi kapcsolódásokkal foglalkozunk, különös tekintettel a „mobbingra” (azaz a munkahelyi zaklatásra) – részletezte Kurdi Laura.

– Várható még idén pódiumbeszélgetés is, folytatjuk a podcastsorozatunkat, valamint tervezünk filmklubokat. Már-már hagyomány, hogy októberben a WHO nemzetközi lelkiegészség-napjához csatlakozva tartunk egy úgynevezett „Lélekmentő hetet”. Erre idén is nagy erőkkel készülünk, a téma pedig az emberi kapcsolódások lesznek. Az előadók mellett találkozhatnak a kollégák Leonnal, a tanuló terápiás kutyával is, aki általában a péntekeket tölti nálunk a vállalatnál – fejtette ki a jövőbeni terveket Laura.

Megható gyógyulástörténetek

Kurdi Laura legnagyobb örömére rengeteg sikersztoriról tud beszámolni. – Mindig nagyon meghatódom, amikor az utolsó alkalommal vagy a kontrollokon találkozom a klienseimmel, és látom, hogy rendbe jött az életük, egyensúlyban vannak a megtanultak alkalmazásával, segítségével.

Feltettük a kérdést Laurának, hogy a pszichológusok járnak-e pszichológushoz. – Igen, járok pszichológushoz, és a szupervízióra is. Ez a szakmai hitelesség fontos része, hiszen nekünk, segítőknek sem könnyű – emelte ki.