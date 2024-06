A Széchenyi téren vidám, közös táncházat tartanak majd a Kisalföld Kultúrájáért Egyesülettel, míg a Menházban a győri zsidó hitközség vallás- és helytörténeti kiállításában lesz tárlatvezetés. A győri Torulában a Múzeumok éjszakája alkalmából szombaton exkluzív kurátori tárlatvezetéssel, pódiumbeszélgetéssel és Nyitott műtermek programokkal várják a látogatókat.

Múzeumok Éjszakája –A QR-kódos, barangoló játékok, és felfedező séták a modern kor vívmányait hívják segítségül a kiállítóterekben. A látogatók mobiltelefonunkkal együtt lehetnek részesei a tárlatoknak. Felvételünkön Major Lilla a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum múzeumpedagógusa.

Fotó: Csapó Balázs

A Szent László Látogatóközpont szervezésében a Nagyboldogasszony-székesegyház felújított termeiben hazánk egyik leggazdagabb egyházművészeti gyűjteményét láthatjuk. A közel kilencven darab liturgikus ötvöstárgyat és textil-műremeket bemutató tárlat a bazilikán belül tekinthető meg, az esti liturgikus eseményeket követően, egészen este 10 óráig. A Püspökvár csonka tornyának tetején kialakított kilátóból csodás panoráma nyílik a Káptalandombra, a barokk belvárosra, ahonnan szombaton egészen éjfélig lehet majd páratlan élményeket szerezni. A győri események mellett zenei időutazásra hívja a muzsika kedvelőit a Pannonhalmi Főapátság nívós orgonahangversenyével a Boldogasszony-kápolnában.

Tárlatok és mozgás Mosonmagyaróváron

– A Hansági Múzeum idén is változatos programokkal várja a látogatókat. A Cselley-házban a Moson Megyei Tárlat múzeumi díját tavaly elnyerő Szilágyi Jéger Teréz "Partvonal" című kiállítása lesz látható. A Mosonvármegyei épületben családi nappal kedveskedünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt már délutántól. Mozgásra is lesz lehetőség, hiszen a Sára Zumba csapata is ellátogat hozzánk. Sötétedés után pedig szikratűzijátékkal világítjuk meg az eget – hangsúlyozta Czuppon Tamás, a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum vezetője.

A mosonmagyaróvári Hansági Múzeum is számos programmal készül szombaton: így például kamarakiállítás nyílik a Bezenyén letelepedő Vencel Wagner katonáról, akinek kardját és sírjáról egy festményt Martinschich Balázs történész mutat.

Fotó: Kerekes István

Mint megtudtuk, több tárlatvezetés lesz a nemrég nyílt Skopáll 210 időszaki kiállításon, de ez alkalomból kamara kiállítás is megtekinthető. A hónap hőse ezúttal Vencel Wagner, aki Martinschich Balázs történész tájékoztatása szerint Csehországból érkezett Moson vármegyébe katonaként és telepedett le Bezenyén, tíz gyermeke révén népes famíliát hagyva hátra. Csornán is megtekinthetik a Szent Iván éji tűzugrás programját, de ezen a varázslatos estén a Csornai Múzeumban egy gyakorlott jósnő is megjósolja minden vállalkozó kedvű jelentkező jövőjét.