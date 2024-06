Keresik a válaszokat

– A rendőrség még nyomoz és vizsgálja a baleset körülményeit. De mi is keressük a válaszokat. Az biztos, hogy akkor szakadt az eső, nagyon rosszak voltak a látási viszonyok. Jánossomorja felől jöhetett egy autó, aminek a lámpája elvakíthatta, vagy a rossz látási viszonyok miatt áttért az autó a felezővonalon, ezzel megijesztve Arnoldot, aki egy jelzőtáblának hajtott – vélekedik László, aki szerint sok tragédia megelőzhető lenne, ha nem élne az a törvény, miszerint a rendőrség csak 24 órás eltűnés után kezdi meg a keresést, illetve a telefon utolsó helyének bemérésére is lenne korábban lehetőség.

– Ide sietett, haza. Ahogy tette ezt minden nap, hogy még ébren találja kis keresztfiát. Úgy óvtam jómagam is őket: vigyázzanak magukra mindig! Nagyon értékes embert vesztettünk el, szorgalmas, tisztelettudó, szófogadó, türelmes, pozitív, életvidám, vicces fiú volt. Arnold sok jótékonysági guruláson vett részt, ha nem is tudott elmenni, akkor is mindig küldött pénzt, vagy plüssöket a beteg gyermekeknek – fűzte hozzá Arnold apukája.

Feldolgozhatatlan tragédia

Lászlóék arról is meséltek, hogy Arnold decemberben költözött volna új otthonába, amit együtt építettek, csinosítottak, saját kezűleg. Már azt nézegette, miként rendezze be a nappalit, a konyhát. Az elmúlt 2,5 évben éjjel-nappal, munka után is a házon dolgozott édesapjával, ahogy ezt a szörnyű baleset estéjén is tette.

– Volt egy régi Simson motorkerékpárom, később ez volt Arnold első igazi motorja, amit nem engedett eladni. Szerette volna magával vinni az új házba. De erre már nem kerülhet sor. Ezt a tragédiát nem tudom, hogyan dolgozzuk fel – búcsúzott a család, akik hálásak mindazoknak, akik Arnold felkutatásában segítettek, és azóta is önzetlenül segítik a családot.