– Egyesületünk tavaly alakult, de tagjaink már 2022 márciusa óta önkénteskedtek, majd főállásban dolgoztak a menekültek megsegítésén. Amikor tavaly nyáron két várandós kismama és egy tüdőrákban szenvedő nő hozzánk fordult szállás ügyben, mert sehol nem fogadták őket, megnyitottuk első saját menekültszállásunkat – mondta el Tóth Anikó a Fess Napfényt Egyesület elnöke.

Fotó: Csapó Balázs

– Az első szállás megnyitása után egyre többen kértek segítséget, ezért idén januárban a második szállót is megnyitottuk. Lakóink között ukrán, orosz, magyar és roma nemzetiségűek is vannak. Tizenegy tagunk az élet különböző területein dolgozik (IT-projektvezető, kereskedelmi vállalkozó, eladásban, logisztikai szervezésben jártas vagy éppen a joggal ismerkedő hallgató), de a segíteni akarás mindegyikünkben közös – mondta el Tóth Anikó, az egyesület elnöke.

Nem viszik el a háborúba

– Szeretjük Győrt, itt jó nekünk – osztotta meg lapunkkal érzéseit egy kárpátaljai magyar édesanya. – Van saját szobánk, amit mindennap kitakarítunk. Itt együtt lehetünk, nem kell a férjeink miatt sem aggódni. Elmehetnek dolgozni, nem választanak szét bennünket, nem viszik el őket a háborúba. Hálásak vagyunk azoknak, akik segítenek bennünket. Végre biztonságban vagyunk.

– Programokat is szervezünk a 49 fős bácsai és a 102 fős Hűtőház utcai szállókon, például gyereknapon játszós napot. A Terre Des Hommes alapítvány fiataloknak tart különböző készségfejlesztő foglalkozásokat. Ezeken minden gyermek biztonságban érezheti magát, függetlenül attól, hogy honnan és milyen háttérrel érkezett. Céljuk, hogy az Ukrajnából menekült gyermekek, a 25 év alatti fiatalok és családjuk sikeresen beilleszkedjen – osztotta meg lapunkkal az egyesület elnöke.

Utaznak is, hogy dolgozhassanak

Pszichológusok is járnak hozzájuk, gyerekekhez-felnőttekhez. Előre konzultálnak, hogy van-e olyan gyerek vagy család, akivel többet kellene foglalkozni. Az egyesület elnöke szerint ez sokat segít, főleg ha olyan hír jön otthonról, hogy elesett valaki, vagy a szülőhelyüket érte bombatalálat. Támogatást nyújtanak a papírmunkákban is, mert sok kárpátaljai nem tud írni-olvasni. Iskolákkal is kapcsolatot tartanak, beíratják a gyerekeket, hogy tanulhassanak. Amikor a gyárvárosi iskolában az ukrán és orosz gyerekek voltak többségben, akkor az iskola felvett egy segítőt, aki a nyelvi nehézségekben támogatta őket. Most már sokan szépen beszélnek magyarul.