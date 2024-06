„A vers – ugyanúgy, mint nagymamánk gőzölgő levese – menedék és gondoskodás, kapcsolódás szeretteinkhez és önmagunkhoz is. A szívünknek kedves költemények sorai, mint az otthon ízei, bennünk lüktetnek egy életen át. Legújabb kötetemben pont ezért tartom fontosnak megmutatni a falatok mosolyát, az evés örömét, hiszen túl könnyű ettől messzire kerülni, már gyermekkorban is. Ám, ha már ilyenkor megérezzük, hogy enni nem csak kell, de kellemes is, akkor mindig lesz hová visszanyúlnunk” – hangsúlyozza a szerző, Czeiner-Szücs Anita.

A győri költő legújabb kötetében 38 gyerekvers és mondóka kapott helyet. A Finomság mókás és lüktető versei rávilágítanak az ételekben rejlő boldogságra és meghozzák az étvágyat. A gyümölcsök és zöldségek, főzelékek mellett a kötetben a vidámság és az ütemes rímek is fontos hozzávalók.

„Bízom benne, hogy a maszatos előkén, a fecsegő kancsón, a görbe banánon, a palacsintaűrhajón vagy az illatos fehérrépán nevetve könnyebben csúsznak majd a falatok a vacsoránál, és talán az egészséges étkezésről, főzésről szóló szavak is hatásosabban gurulhatnak szülők és gyerekeik között” – mondja az alkotó, aki szerint nem szabad alábecsülni az összebújva olvasott versek erejét, az ilyen élmények életre szóló köteléket alakítanak ki a felolvasó és a hallgató gyermek között.

A könyvet a nyúli írónő, Majoros Nóra így ajánlja: „Ez a könyv játék az étellel, játék a szavakkal. Alkotói szívvel, lélekkel, ízléssel kavargatták és kevergették!”

A szerzőről Czeiner-Szücs Anita a Kisalföld napilap egykori szerkesztő-újságírója, költő, író. 2020-ban jelent meg első könyve, Karinthy Márton életrajzi portréja, a Na, pupák!, és ugyanebben az évben adták közre első gyerekeknek szóló verseskötetét, az Anyajegyet is. Verseit és meséit rendszeresen publikálja a Bárka, a Napsugár és a Szivárvány című irodalmi folyóiratok szerkesztősége.

Bővebb információk: https://www.czeinerszucsanita.blog/