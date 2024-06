A máriakálnoki Hegyi család közel másfél hektáron termeszt levendulát: az illatozó kertbe szombaton fesztiválra várják az érdeklődőket.

– Francia levendula nyílik a kertünkben, ide várjuk Szedd magad akcióval az érdeklődőket, akiknek fesztivállal készültünk, termelői és kézműves vásárral és gyermekprogramokkal – tudtuk meg Hegyi Tamás főszervezőtől.

Immár annak is hagyománya van, hogy a rendezvényen adják át a Magyar Ízek Versenye díjait. Buzásné Kata szervező tájékoztatása szerint egyre népszerűbb a megmérettetés, melyre ezúttal 150 terméket neveztek szerte az országból, a vármegyéből, Budapesttől a Dél-Alföldig, sőt még Csehországból is.

– Az idei jubileumi versenyünkre szuper termékeket küldtek be ismét: nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is évről-évre jobb. 86 pont fölött minden termék nyert minősítést, a 94 pont fölöttieket arany minősítéssel jutalmaztuk, és azt is kiemelném, hogy ezúttal is sok-sok különlegességgel neveztek. 2024-ben főként a szörpöket tudnám kiemelni, az ízesített mézeket, korábban sok chiliből készült terméket neveztek – hangsúlyozta Buzásné Kata, aki arról is beszélt, hogy közösséget is teremtenek, egymástól tanulnak, lesnek el fortélyokat.

Az eredményeket már a díjkiosztó előtt közzétették a szervezők. A díjazottak listája ITT>> olvasható.

Fotó: Kerekes István

Nagy Gergő és Nagy Csenger 2017 óta foglalkozik chilivel.

– Több megmaradt palánta elültetéséből felhalmozódott annyi termésfelesleg, hogy első évben ledaráltuk, majd 2020-tól szószokat kezdtünk készíteni belőlük. Évről-évre egyre több igény érkezett rá, így az eddig megszokott folyamatot ízekkel, kiszerelésekkel és fajtákkal kísérletezgetés egészítette ki. Mára pedig immáron mintegy 1500 chiliből, 500 paradicsomból és paprikából, többezer üveggel készítünk – emelte ki Nagy Gergő, aki unokatestvérével közösen egyre több helyen bemutatja és versenyezteti a termékeit, s keres új piacokat.

A celldömölki fiatalemberek Pagonyjáró nevű gyümölcsös és Bemártós nevű magyaros terméke bronzérmet érdemelt ki.

Fotó: Kerekes István

A rendezvényhez főzőverseny is társul, jótékonysági céllal: gyerekek nyári táboroztatására gyűjtenek.

Bár a délelőtt az esős idővel felfrissülést hozott, érdemes kilátogatni a délután folyamán a finom ízek miatt, kézműves termékekért, és sok-sok gyermekprogramért is. A Példa Egyesület sátránál a legkisebbeket várják alkotásra, csillámtetkózással és arcfestéssel.