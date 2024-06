Ha a klímát fűtésre is használjuk, akkor évi kétszer takaríttassuk, egyszer a hűtési szezon után, a fűtés megkezdése előtt, másodszor pedig tavasszal, miután leálltunk a fűtéssel

– mondta lapunknak Wágenhoffer Attila, egy klímás cég ügyvezetője, akik évtizedek óta foglalkoznak klímaszereléssel és -karbantartással. – Évente 6–7 ezer klímát tartunk karban Győrben és 40 kilométeres körzetében, Mosonmagyaróvártól Komáromig. A klímaszezon dübörög, nehezen bírják a szakembereink, de ezerrel dolgozunk. Van némi lemaradásunk, így ha valaki most szeretne új klímát beköttetni, annak legalább másfél hónap várakozási idővel számolnia kell. Még úgy is, hogy naponta hat készüléket üzemelünk be.

– A tavaszi karbantartásra leginkább azért van szükség, mert a por télen is száll és a szűrőt ki kell tisztítani. Ahhoz, hogy a kültéri egység hatékonyan tudjon működni, takarítsuk le róla a nyárfaszöszt, a faleveleket. Ha ez nem történik meg, csak fele hatékonysággal képes működni és kétszer annyi áramot fogyaszt – mondta Wágenhoffer Attila.

Az elhanyagolt készülékekben elszaporodhatnak a gombák, ami az egészségünkre rendkívül káros lehet, és a szakember szerint a klíma meghibásodásához is vezethet.

Akinek van hűtőberendezése, ne sajnálja rá alkalmanként a 12–13 ezer forintos tisztítást. Ha évek maradnak ki, ez az összeg megsokszorozódhat, és a garanciától is eleshet a tulajdonos. Szerencsére az ügyfeleink több mint kilencven százaléka él ezzel a szolgáltatással

– tette hozzá Attila.

A szakemberek azt tapasztalják, hogy egyre többen – főleg idősebbek – és hosszabb ideig használnak hűtő-fűtő berendezést, viszont a rendszeres tisztításra még mindig fel kell hívni a figyelmüket.

Évente több száz klímát szerel be Sopronban a PacoHaus, amelynek vezetője, Kiss Gábor szintén a rendszeres tisztítás fontosságát hangsúlyozta.

– Nagyjából az ügyfeleink fele keres meg minket évente klímatisztítás miatt. Sajnos egyre többen vannak olyanok, aki házi módszerekkel maguk próbálják meg elvégezni a feladatot. Amellett, hogy így elveszíthetik a garanciát, még rengeteg kockázattal is jár, amit a megtelepedett baktériumok és gombák okoznak. A nem megfelelően karbantartott klímák akár súlyos megbetegedéseket is okozhatnak a légúti fertőzésektől kezdve az allergiás reakciókig vagy a kötőhártya-gyulladásig – mondta el Kiss Gábor.