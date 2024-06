Az idei börzének a GYIK Rendezvényház adott otthont, ahol a látogatók különleges érmékkel, bankjegyekkel, kitüntetésekkel és egyéb numizmatikai kincsekkel ismerkedhettek meg, miközben szakértői tanácsokat is kaphattak gyűjteményeik bővítéséhez.

Nagyon sok érdeklődőt vonzott a GYIK Rendezvényházban, ötödik alkalommal megtartott érembörze Fotó: Szalay Károly

- Az idei érembörze egyik legfontosabb újdonsága a helyszínváltás volt, így nemcsak több kiállítót és látogatót fogadhattunk, hanem a szolgáltatásainkat is bővíthettük - mondta el kérdésünkre Lugosi Zoltán, főszervező. - A bemutatón több mint negyven kiállító vett részt, voltak amatőr gyűjtők és profi kereskedők is, Ausztriából, Szlovákiából sőt az Amerikai Egyesült Államokból is jöttek hozzánk. A látogatók számára különleges érméket, bankjegyeket, kitüntetéseket, valamint az antik tárgyak széles választékát mutattuk be, amelynek egy részét meg is vásárolhatták a helyszínen - tette hozzá.

A látogatók különleges érmékkel, bankjegyekkel, kitüntetésekkel és egyéb numizmatikai kincsekkel ismerkedhettek meg Fotó: Szalay Károly

Minden évben, így az idén is nagy sikere volt annak a kezdeményezésnek, ahol az éremgyűjtők egyesülete segítette az érdeklődőket a régi pénzek beazonosításában, tárolásában és tisztításában, hiszen a börze egyik kiemelt célja, hogy a kezdő éremgyűjtők is hasznos tanácsokat kapjanak. A rendezvényen rengeteg anyagot tekinthettek meg, a szakértők pedig segítséget nyújtottak abban, hogyan indulhatnak el a gyűjtésben, mire figyeljenek, hogyan kerüljék el a hamisítványokat. A személyes találkozók és a vizuális élmények révén a résztvevők jobban megismerhették a numizmatika csodálatos világát

- fűzte hozzá a főszervező.

Lugosi Zoltán érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy az éremgyűjtés nemcsak egyszerű időtöltés, hanem komoly történelmi és lexikális tudást igényel. Ő maga különösen a soproni vonatkozású érmék és motívumok iránt érdeklődik, de a nemzetközi beszerzések is egyre inkább előtérbe kerülnek.

Az érembörze nemcsak a gyűjtők számára nyújt élményt, hanem azok számára is, akik még csak ismerkednek ezzel a különleges világgal. A rendezvény célja, hogy minél több emberhez eljusson ez a szép hobbi, és az, hogy a fiatalokat is bevonjuk az éremgyűjtés varázsába.

- Szeretnénk továbbra is minden évben megrendezni és egyre jobban megismertetni a soproni érdeklődőkkel. A visszatérő kiállítók és a látogatók jelzései is azt mutatják, hogy az érembörze egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és fontos szerepet játszik a numizmatikai közösség életében - zárta a beszélgetést.