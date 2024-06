A vármegyeszékhely belvárosában sétálva számos vendéglátóhely előtt sorakoznak kora délután az asztalok, az emberek inkább a teraszokat választják, amikor barátaikkal beszélgetni szeretnének egy ital mellett. Az üzemeltetők már kora délután nyitnak, ilyenkor megelevenednek, zsibongóvá válnak az utcák. A lapunknak nyilatkozó tulajdonosok bíznak a jó időjárásban, az átutazó forgalomban.

A győri Szomszéd Koktélbár és Kávézóba térünk be, Józsi Erik társtulajdonos pedig kérdésünkre nyugtázza, a jó időjárás aranyat ér. Ahogy mondja: már márciusban jobb volt az időjárás a szokásosnál, ezért emelkedett a teraszuk forgalma.

A március megelőzte a december bevételét. Tudatosan építenek a teraszforgalomra, közvetlenül az üzlet előtt mintegy negyven főt tudnak leültetni, míg az üzlettel szembe további 10–20 főt. Igény esetén pluszszékekkel segítenek azoknak, akik a szabadban szeretnének kikapcsolódni – folytatta Józsi Erik.

A Covid még ott van tudat alatt

– Ha rossz idő van, sokan el sem mennek otthonról, inkább rendelnek valamit. A Covid alatt több vendéglátó rendezkedett be arra, hogy rendelésre szolgálja ki a forgalmat. Ez is oka annak, hogy ha esik vagy hideg van, az emberek inkább odahaza maradnak. Sokszor van telt ház a teraszunkon, természetesen jó időben, ha pedig megérkezik az igazi nyár, akkor hűtött helyiségünket is többen keresik majd – fogalmazott a társtulajdonos.

Hozzátette: – Jó nyarat várunk. Ez akkor valósul majd meg, ha jó idő lesz, a helyiek mellett pedig a turisták is nyakukba veszik a várost. Több eseménnyel készülünk a nyári hónapokban. Déltől vagyunk nyitva késő estig, minden korosztályt szeretnénk vendégül látni nemcsak a hétvégéken, hanem a hétköznapokon is.

A korábbi két évben nagyrészt csak a terasza üzemelt, idén már a teljesen megújult belső tereiben is tudja fogadni a vendégeket a Wittmann Bistro & Events.

– A közel két évszázados hagyományokkal rendelkező – néhány év kihagyás után újjávarázsolt – vendéglátóhelynek komoly és izgalmas múltja van Mosonmagyaróváron. A Wittmann park ősplatánjai egyedülálló és vonzó környezetet nyújtanak a vendégeinknek – emelte ki az üzemeltető, Vajas Péter, aki mint mondja, egyre többen fedezik fel az újranyitott vendéglátóhelyet a város zöld szívében.