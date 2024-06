– A zenéjének a mai napig erős vonása az underground jelleg. Ebben az a jó hír, hogy az embernek nem kell feladnia az elveit, a rossz, hogy nem mindig könnyű megélni így.

– Eleinte nem foglalkoztatott ez a kérdéskör, egyéni kifejezésmódként tekintettem az alkotásra. Később, amikor kezdett komolyra fordulni a dolog, egyre több helyre hívtak fellépni, ám az utazási költségek megtérítésén kívül mással nem igazán tudtak honorálni, akkor jobban elgondolkoztam ezen a témán én is. Igazából ezt a szituációt is az élet oldotta, oldja meg. Hozzáteszem, az rendkívül relatív, hogy hol, mi számít undergroundnak. Amit itthon vagy Európában annak könyvelnek el, a tengerentúlon simán bekerülhet a zenei fősodorba is.

Feitser Gergő fellépés közben.

– Több mint 100 ezer ember hallgatta a zenéjüket Nevadában; ezt mindenképp nevezhetjük az előbb említett kategóriának. Hogy élte meg a Las Vegas-i sikert?

– Ez az elismerés bennünket is szinte sokként ért. Tudtuk, hogy sok van az „Intensifying” című dalunkban, ami szintén a Dead Stare égisze alatt készült, de állandó kaliforniai alkotótársam, Edgar mellé ebbe a projektbe beszállt egy holland zenész, JFAICE is. A szóban forgó számot a Las Vegas-i EDC Fesztiválon egy amerikai lemezlovas, JSTJR válogatta a műsorába. Ő eléggé neves DJ a nyugati parton, a közösségi oldalát több mint 80 ezren követik. Nem kis reklámot kaptunk tőle, amire aztán le is csapott egy tengerentúli kiadó és május 24-én publikálta az anyagunkat. Egyelőre remekek a visszajelzések. Ezzel a hátszéllel vágtam bele az idei fesztiválszezonba.