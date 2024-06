Az előzetes terveknek megfelelően tavasszal folytatódott a kapuvári önkormányzati sportcsarnok építése, amit bárki megtapasztalhat, aki pár percet eltölt a csarnok környezetében, hisz jönnek-mennek a munkagépek. Fűzy András, a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület elnöke, a szervezet koordinálásában készül a sportcsarnok Kapuváron.

A létesítményt 2025 nyarán adják át a sport szerelmeseinek.

– Minden az ütemterv szerint halad, talán még előbbre is tart a megvalósítás, mint amire számítottunk – mondta bevezetőjében Fűzy András. – Álhír tehát, hogy a beruházás megállt volna. Megtörtént a téglafalazás, végzik a belső szigetelést, rövidesen a nyílászárók előkészítése majd beépítése következik, aztán miután befejeződik a csarnoképítés, megkezdődnek a belső munkálatok: gépészeti szerelés, villanyszerelés, sportág specifikus felszerelések kivitelezése. A beruházással kapcsolatos aggályokat szeretném eloszlatni, azon dolgozunk, hogy a csarnokban minél hamarabb tudjunk sportolni, rendezvényeket szervezni.

Fűzy András

"Kapuváron egy agilis testnevelő tanárnő vezetésével a Kosárlabda Akadémia már most korosztályos kosarasokat nevel. Kiváló sportolókat, tehetséges gyerekeket. A beruházástól így elvárható, hogy Kapuvár az új csarnokával ennek a városban egyelőre vágyott, de hiánycsapatjátéknak számító sportágnak a bázisává válik. Így a kosárlabda szövetség is támogatásáról biztosította a beruházást, ami elengedhetetlen a megvalósításához. A csarnok mindemellett a kapuváriaké lesz, így alkalmas lesz rendezvények és egyéb csapatsportok, például kézilabda edzések és mérkőzések megtartására is."

A sportvezető a finanszírozás részleteiről is beszélt. Mint kifejtette: fejlesztési keretpályázatot nyertek azzal a lehetőséggel, hogy társasági adóból finanszírozzák a beruházást.

"A társasági adóból az eddig engedélyezett TAO-keret egészében feltöltésre került és jó hír, hogy a maradék keret további teljes feltöltését is engedélyezték, ami már meg is történt. A csarnok további támogatottságával sincs tehát gond, hisz a térség egyik legnagyobb cége kötelezte el magát a Kapuvári Sportcsarnok ügye mellett. Összefoglalva tehát: a csarnok elkészültéhez szükséges teljes összeg egészében rendelkezésre áll.