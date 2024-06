Megjelent az okosóra

A ravazdi egy kis falusi iskola, csak alsós osztályokkal, családias légkörrel, tyúkanyó típusú pedagógusokkal. Ress Brigitta igazgató tájékoztatott minket: az iskolába saját szabályaik szerint a gyerekek nem hozhatnak mobilt, vagy csak kikapcsolt állapotban. – Ha bármi adódik, rögtön értesítjük a szülőket, akik általában amúgy is könnyen elérhetők, itt a faluban vagy a környéken laknak. A gyermekeknek legtöbbször nincs is mobiltelefonjuk, Facebook-csoportokban sincsenek benne. Ennek ellenére már nálunk is észrevehető, hogy a digitalizáció belopózik a gyermekek életébe, sőt, a tanítási órákra is – fejtette ki lapunknak. – Az sejthető, hogy az okosórával lesznek majd gondok. Egy-két gyermeknek már van, és bár többnyire csak lépés- vagy kalóriaszámlálásra használják, de a készülékeken fogadhatnak üzeneteket, sőt, van, amelyikkel hívás is indítható. A probléma még nem általános az alsó tagozaton, de félő, hogy hamarosan akár az is lehet.

Kevesebbet beszélgetnek

Megkérdeztünk több vármegyei iskolát. Egy mosonmagyaróvári intézményben azt közölték, hogy a tanulók behozhatják a telefont az iskolába, de kitetetik velük az óra elején, és kicsengetéskor kapják vissza. Így szünetben használhatják, ám tényleg kevesebbet beszélgetnek egymással azóta, hogy megjelent életükben az okostelefon. Máshol azonban bevihetik órára, és fontos része az oktatásnak. A szakképzőkben, a műszaki tárgyakra építő technikumokban általában üd­­­­­­­­vözlik a digitalizációt, sokat segít a tananyag elsajátításá­­­­ban. A következő tanévre, a szeptemberi folytatásra sok minden ­változhat.