– Hogyan zajlik a verseny? Vannak különböző fotózások, és versenyszámok?

– Sok-sok alverseny várt ránk eddig is, ahol sajnos az első nap második verseny számában, a Miss sport alversenyen megsérültem. Így kérdéses volt a Miss Talent alversenyen való szereplésem, de mindképp szerettem volna jól teljesíteni. Szerencsére így is lett. Ezen kívül bizonyítanunk kellett a Miss fashion és Miss Natural Beauty alversenyeken is. Rengeteg programunk van, kora reggeltől késő estig. Fotózások, gyakorlások, zajlik felkészülés a döntőre és a gálára.

– Hány éves vagy és mivel foglalkozol?

–25 éves vagyok, és egy logisztikai cégnél dolgozom. Mellette a Győri ETO hostesseként is láthattak már a győriek. Szerencsére egyre több modell munkám is van, aminek nagyon örülök.

– Szerinted mitől szép egy nő?

– Szerintem egy nő akkor tud igazán szép lenni, ha elfogadja magát úgy ahogy van, hibákkal együtt (persze ez nem jelenti azt hogy nem hozza ki magából a maximumot). Fontos, hogy harmóniában legyen önmagával, legyenek céljai, amiért képes tenni. A lényeg , hogy a belső szépségét tudja sugározni kifelé.

– Mit gondolsz a versenytársakról?

– Nagyon örülök a csapatnak. Minden lány elképesztően gyönyörű és kedves. Sokat nevetünk együtt, emellett pedig keményen dolgozunk, hogy jól tudjunk majd teljesíteni az élő show-ban.