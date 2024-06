Bükkiné Csaba Katalin hozzátette: jelenleg 40 tagú a civil szervezet. A hajózás egyre népszerűbb, főként amióta 20 lóerő alatt kishajóvezetői jogosítvány nélkül is lehet vízi járművet vezetni. Ugyanakkor most a rendezvényen a hajósokat, a hajós élet iránt érdeklődőket beavatták a víziközlekedés általános szabályaiba és rendjébe, továbbá arról is többet megtudhattak, hogy milyen egy hajó felszereltsége.

Bemutatkozott az Atlantic Marine prémium hajógyártó több vízijárművel, és hajóbörzét is szerveztek.