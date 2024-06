A győri játékos karbantartóként dolgozik, de hobbija a rajzolás, melyben már számos sikert ért el. Többek között készített már és át is adta rajzait Köllő Babettnek, Tóth Gabinak, Sebestyén Balázséknak, Zalatnay Saroltának is. Azonban nemcsak hírességeket rajzol, de civil embereket is, akik éppúgy, mint a hírességek, hihetetlen örömmel fogadják a róluk készült műveket. Mottója, amely motiválja: „Adni jó!”

Nem érkezett üres kézzel a győri játékos a Szerencsekerék stúdiójába

Fotó: Erdélyi Tibor