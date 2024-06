Fotó: Csapó Balázs

Tudnának tüzet oltani

A Karib-tenger tenger kalózai című film dallama jelzi a gyülekezőt a győri tűzoltó táborban, ahova az egész vármegyéből érkeztek a gyerekek vasárnap délután. Mára már kicsit összeszoktak az egy sátorban alvók, bár az otthonitól eltérő kissé nomád körülményekkel is meg kellett barátkozni.

A tábort a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a polgárvédelmi szövetségek közösen szervezték. 63 általános iskolai korú gyerek sátorozik a tűzoltó szakmai táborban Sáráson Hatos Csaba tűzoltóőrnagy és Fekete Szabolcs tűzoltó zászlós vezetésével.

Fotó: Csapó Balázs

A tábor különlegessége, hogy sátrakban alszanak a gyerekek, de az is, hogy a telefonjukat csupán este egy órára használhatják, hogy szüleikkel kapcsolatba léphessenek. Nem is nagyon van rá idejük, hogy nyomogassák, hiszen sokszínű program vár rájuk egész héten, pénteken pedig a tábor zárásaként tűzoltó bemutatót tartanak a gyerekek a szülőknek. Több önkéntes tűzoltó egyesületből is érkeztek a tábor lakói, számukra már nem idegen a tűzoltó gyakorlat, többen már versenyeztek is. A tábor nem csak a szakmai programok miatt érdekes, nagyon jó közösségek, barátságok alakulnak ki.

– Nagyon jól érzem magam a táborban, de első eset nagyon furcsa volt a sátorban aludni – mondta a Győrújbarátról érkezett Huszár Amanda, aki Fekete Anna Lucával lakik egy sátorban, aki már harmadszor jelentkezett a táborba, annyira tetszik neki a program.

Sopronban sokkal többen jönnek

- Nálunk a július a legnépszerűbb hónap a táborszervezők szempontjából - mondta Szórádi Norbert, a Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor vezetője. Kétszázhatvan férőhelyünk nagy része júliusra már le van kötve, az előttünk álló időszakban 5-6 nagyobb táborunk is lesz korosztálytól függetlenül a gyerekeknek tartott sporttáboroktól, a családi táborokon át, a főiskolai, egyetemi rendezvényekig. A tavalyi évhez képest sokkal többen jönnek táborba, ezt a foglalásokból mi is érezzük. A táborok témáját tekintve a tánc, sport és edzőtábor, az egyházi táborok valamint a közép és felsőoktatási intézmények nyári táborai a népszerűek. A megemelkedett költségek fedezéséhez a tavalyi árakhoz képest 7-15 százalékos áremelést kellett végrehajtanunk.