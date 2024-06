Balogh Gábor 1974-ben vehette át diplomáját a fővárosban, csütörtökön a jubileumi eseményre érkezett a folyók városába. Mint mondja, boldog éveket töltött el az egyetem jogelőd intézményében, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán.

– Általános mérnöki szakon kezdtem, majd az útépítés és fenntartás szakon végeztem Budapesten. A kedvenc tantárgyam a forgalomtechnika volt, ez volt a legcsábítóbb az intézményben. Mozgalmasak voltak az egyetemi évek, sokat segítettünk a vidéki hallgatóknak, de leginkább a tanulással voltunk elfoglalva. Ezen a pályán is sikerült elhelyezkednem, egy fővárosi tervező vállalatnál. Édesapám is mérnök volt, így ez az aranydiploma, és annak átvétele is rá emlékeztet –mondta el portálunknak.