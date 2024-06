Itt a nyár, a fagylaltkedvelők nagy örömére, tavasszal mi is beszámoltunk az idei trendekről. Hiába is kérdeznénk, mi az idei szezon újdonsága, hiszen szinte mindennap valami új különlegességgel rukkol elő. Legutóbb a foci Eb-re a magyar zászló színeiből inspirálódott. Ménfőcsanaki pultjukban már nem tudnak annyi helyet szorítani, amennyi ízt készítenek, így hát eljött a bővítés ideje is.

A legjobb fagylaltok titkai Felsődiósi István, a díjnyertes Lufi fagyizó tulajdonosa kivételt tett a Kisalfölddel, és beengedte stábunkat nyúli műhelyébe, hogy megoszthassunk olvasóinkkal a fagylaltkészítés rejtelmeit. Három nyalánkságot is elkészített a kedvünkért. Fotó: Csapó Balázs

Fagylalt minden mennyiségben

– 2015-ben vettük át az üzletet István édesapjától, és kezdtük meg a munkát a nyúli műhelyben. Akkor még csak hárman, a férjemmel és az apósommal készítettük a fagylaltokat. Mára már jócskán kibővült a csapatunk, kilencen dolgozunk, és úgy fest, kinőttük ezt a helyet is – fejtette ki Felsődiósiné Fischer Andrea, a Lufi fagyizó másik tulajdonosa.

Mielőtt belekezdtünk volna a fagylaltkészítésbe, stábunk is védőfelszerelést kapott: haj- és cipőhálóban, valamint fehér kabátban kezdődhetett meg a munka. Laikusként azt gondolhatnánk, fagypont alatt dolgoznak a szakemberek, ha már fagylaltról van szó, de tévedtünk. Csak a –40 fokos sokkoló hűti le a szorgos kezű cukrászokat a nyári melegben.