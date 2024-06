Öt osztály végzett abban az évben, köztük az intézmény történetében először közgazdasági szakos diákok. A szombati rendezvényre csaknem kilencvenen érkeztek az ország minden részéből.

„Bármerre is élünk azonban, megálltuk a helyünket. Szeretettel gondolunk vissza a Hunyadiban töltött négy évünkre és büszkék vagyunk rá, hogy ez a csornai iskola a mi alma materünk” – hangzott el a találkozón. Az ünnepségen többen is felidézték diákkori emlékeiket, a közös élményeket, a csínyeket és legendás tanárok neve is elhangzott. Az osztályfőnökök Babos Géza, Kolláth Pál, Balogh Miklósné, Tóth Zsuzsanna és Kovács Ilona voltak. A pedagógusokat Kovács Ilona tanárnő képviselte, aki meghatva mondott köszönetet a szervezőknek és Túrmezei Erzsébet Csodákra emlékezni jó című versét ajánlotta a résztvevők figyelmébe.

A visszaemlékezők közül Gecsei Edit, aki maga is tanár lett, kiemelte, hogy összetartó és egymást segítő közösség volt az 1974-es, végzős évfolyam. „Sokat köszönhettünk egymásnak. Tanáraink megtanították, hogy törődjünk a másikkal és segítsük például a lemaradókat. Nálunk már akkor működött az, ami húsz éve jött divatba a pedagógiában: a páros és csoportmunka, a kooperatív felelősségvállalás. Életre szóló tanítást kaptunk” – fogalmazta meg gondolatait Gecsei Edit.