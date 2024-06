Mire vagyunk allergiásak? 24 perce

Ételérzékenység, ételallergia – ezeket a kifejezéseket nemcsak egyre többször halljuk, de a jelentésüket a saját bőrünkön meg is tapasztaljuk. Az ételérzékenység olyan élelmiszerekre is vonatkozhat, amelyek az egészséges étkezés elengedhetetlen részei. Így nem mindenki étrendjébe illeszthető be a tejet, tojást, szóját vagy a glutént tartalmazó élelmiszer. Gyermekkorban pedig egyre gyakrabban alakul ki szója- vagy tojásallergia.

Sokan olyan alapélelmiszerekre allergiásak, amelyeket fontos lenne a mindennapi étkezésbe beilleszteni. Fotó: Shutterstock

Mire vagyunk allergiásak? A szakemberek így fogalmaznak: „Allergénnek az olyan táplálékkomponenseket hívjuk, amelyek nem várt, jellegzetes immunológiai reakciót indítanak el a szervezetben. A táplálékallergének általában fehérjetermészetű anyagok. A tyúktojás legjellemzőbb allergénjei az ovoalbumin, az ovomucoid, az ovomucin, az ovotranszferrin és a lysozime fehérjekomponensek. A tojás két alkotórésze közül a tojásfehérje erősebb allergiát kiváltó képességgel rendelkezik, mint a tojássárgája. Ez főleg magasabb ovoalbumintartalmának köszönhető. A szója (Glycine max) allergénjei közül a leginkább reakciót kiváltók a Gly m 1 jelzésű protei­nek (alfa- és béta-conglycinin), illetve a szójababban található tripszin inhibitor. Mindkét táplálék allergénfehérjéi hőstabilak, így hőkezeléssel nem csökkenthető az allergén tulajdonságuk, azonban a szójaallergén esetén kicsit hosszabb, bő negyedórás főzéssel már jelentős mértékben csökkenthető.” Többet fogyasztjuk, mint hinnénk A szója az egyik legkedveltebb fehérjeforrás, fogyasztásának elterjedése a nyolcvanas évekre tehető. Nem véletlenül olyan népszerű: felhasználása igencsak sokrétű, a tejérzékenyek, a vegetáriánusok előszeretettel fogyasztják. Nem számolunk azonban a ténnyel, hogy nem csak akkor veszünk magunkhoz szóját, mikor szójatejet iszunk, tofut vagy szójavirslit eszünk. (További gondot okozhat, hogy aki a tehéntejre allergiás, az sok esetben a szójababra is az, így a laktózmentes diétából a szójatejet is ki kell tiltania.) A megoldás a legtöbb esetben a szigorú megvonás. Jó hír, hogy aki kisgyermekkorban érzékeny a szójára vagy a tojásra, jó eséllyel pár éven belül kinőheti azt. Mindez rendkívül szigorú diétához vezethet – ahogyan a tojásérzékenység is. Hiszen ha jól megnézzük a címkéket, majdnem az összes tésztafélében találunk tojást, ráadásul az otthoni főzőcskézést, a sütemények elkészítését is megnehezíti, ha tojás nélkül kell boldogulnunk. Még nagyobb gondot okozhat, hogy ma már egyes gyógyszerek, gyógykészítmények, némely oltási vakcina is tartalmazhat tojás- vagy szójaszármazékot, így erről érdemes az orvosunknál, gyógyszerészünknél előre tájékozódni.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szója mellett más hüvelyesek is gyakran váltanak ki allergiás reakciót, ilyen például a földimogyoró, a borsó, a csicseriborsó, a lencse, a tamarind, a limabab, a mungóbab. Érdemes ezeket is kerülni, főleg gyerekkori allergia esetén – figyelmeztetnek a szakemberek –, mert keresztreakciót mutathatnak egymás között. Allergiás reakciók Abban az esetben, ha mégis allergén étel kerülne a szervezetbe, az allergiásoknál „megszokott” reakciók léphetnek fel. Az ajkak megduzzadása, szájszárazság, bőrkiütések, a beteg hányhat is. Különösen veszélyes, ha a garatüregben alakul ki duzzanat, akadályozva ezzel a légzést.



