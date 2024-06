Győrben az Aranypart II-n már lehet strandolni, kihelyezték a mély vizet jelző bójákat is.

Fotó: Marcali Gábor

Sopronban kedvező az ár-érték

Sopron térségében is szombaton indult el az idei strandszezon, ahol egy időben nyitott meg a soproni Lőver strand és a Tómalom-fürdő. A tavalyi árakhoz képest jelentős változás nem történt, így a Lőver strandra a felnőttbelépő 3000, a diák- és nyugdíjasjegy pedig 2000 forintba kerül. A Tómalom-fürdőben 1600 forint a felnőttjegy, a nyugdíjas 800 forint, a diák 1150 forintba kerül. Délután négy órától mindkét strand kedvezményes áron látogatható.

– A soproni Lőver strand még 2021-ben megújult, így az idei nyitás előtt csak karbantartó munkálatokat kellett elvégeznünk. Az áraink jelentősen nem változtak, de inflációs korrekcióra szükség volt, amit még januárban vezettünk be. A strandbelépővel nemcsak a kültéri medencék vehetők igénybe, de a fedett uszoda is. A további kényelmet az ingyenesen használható napozóágyak szolgálják. A strand területén a fürdőzés mellett biztosítottak a vízi csúszdák az élménymedencében, illetve a strandröplabdapálya és a játszótér is – mondta el Fekete Richárd, a fürdő üzemmérnökség-vezetője.

Később nyitnak

Győrben az RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő tavaly nyitotta meg újra kapuit az évekig tartó hatalmas felújításokat követően. A kültéri medencék és csúszdapark birtokbavételére még egy kicsit várni kell, ugyanis csak június 15-vel nyitják meg a nyári szezont. Az eddig is elérhető beltéri szolgáltatások (szauna, gyerekrész, uszoda, termál rész, stb.,) jelenleg is üzemelnek. Hasonlóképpen alakul a Lipóti Termál- és Élményfürdő nyitása is, ők június 22-től várják a látogatókat némi újdonsággal: elkészült a gyermekmedence a vízi várral és a vizes játszópark is az óriáscsúszdák mellett.

Itt tiltott a fürdés

Vannak Győrben olyan vízterületek, ahol nem biztonságos a vízben tartózkodás, ezért az önkormányzat jegyzői határozatának értelmében tilos fürödni az adyvárosi tározótóban, a József Attila-lakótelep területén létesített két tározótóban, az Iparcsatorna teljes hosszában, a Rába folyó mindkét felén, a bácsai vízáteresztő zsilip környékén (Holt-Duna-ágban), a pinnyédi híd győri hídfőjénél, a püspökerdei átvágás teljes hosszában, Győr-Újvárosban a Mákos-dűlői volt kavicsbányában, Győr-Gyirmóton a Marcalban, a bácsai bányagödrökben, a Holt-Marcalban (rabkerti tóban) és a győrszentiváni volt szabadstrandon. A Kovalter pihenőpark területe kizárólag napozásra használható.