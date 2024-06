– Idén közel ötven, hét fős csapat nevezett, de indult olyan is, aki csak egyedül, az élmény kedvéért futotta le a kijelölt távot. Az volt a célunk, hogy mindenki együtt fusson, aki ebben a 2013-as árvízi védekezésben részt vett. Ez nem verseny, bár sportolunk, és olyankor hajt minket a küzdőszellem. A lényeg az, hogy mint tíz éve az árvíz elleni védekezésnél, most is érvényesüljön az összefogás. Mi nyújtjuk a közösséget, az együttlétet, illetve a táv befejezése után egy tál babgulyással és pogácsával várjuk a futókat. Az emlékfutást ünnepséggel zárjuk, valamint minden résztvevőnek emlékérmet adunk át – osztotta meg lapunkkal Matyi Tibor Mihály ezredes, az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka.