- Már tavaly is nagyon tetszett a tábor, sőt egy nagyon jó barátot is szereztem, aki sajnos idén már nem jött. Örülök, hogy itt lehetek újra és még több barátot szerezhetek. Érdekelnek az előadások is, de a kedvenc programom a sárkányhajózás volt tavaly, ezúttal is ezt várom a legjobban - fejtette ki a 11 éves Szalai Nóra.

-Rengeteg lehetőséget ad nekünk diákoknak, hogy részt vehetünk a Győri Gyerekegyetemen. Robotokkal ismerkedhetünk, tanulunk programozni, valamint ami nagyon érdekel, az a mesterséges intelligencia. Idén először veszek részt az egyetemi táborban, azért jelentkeztem, mert a programok nagyon megnyerőek voltak - fogalmazott Szűcs Vendel.