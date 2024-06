A Soproni Vándorok Túraegylet egy baráti társaságból alakult, s a céljuk az ifjúságot a természet szeretetére és a túrázás örömére nevelni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az egyesület színes és aktív éves programja.

Tömördy Szabolcs lett a Magyar Természetjáró Szövetség új elnökségi tagja.

Fotó: Máthé Daniella

Az egylet tagjai olyan feladatokból is kiveszik a részüket, mint a turistautak felújítása vagy a jelzések kijavítása. Az egyesület erőfeszítéseire országosan is felfigyeltek, többek között a Magyar Természetjáró Szövetség, amelynek egyébként is tagja a Soproni Vándorok Túraegylet, s az elnökség tagjai közé kérték fel Tömördy Szabolcs elnököt.

– A Magyar Természetjáró Szövetségnek nem lehet magánszemély a tagja, kizárólag egyesületek csatlakozhatnak hozzá, és országos szinten több mint kétszázhúsz tagszervezete van. Az elnöksége összesen kilenc főből áll. A tagok kiválasztása pedig úgy történik, hogy először jelölteket választanak ki, akikre szavazni lehet – kezdett bele Tömördy Szabolcs. – Nagyon meglepődtem, amikor megtudtam, hogy a jelöltek között vagyok. Aztán persze megkérdezték, hogy vállalom-e a feladatot. Ez egy nagyon megtisztelő felkérés, amelyet természetesen elfogadtam, és nem azt mondom, hogy nagy aránnyal, de végül is engem választottak új tagnak az elnökségbe – mondta el. Hozzátette, az elnökségi tagnak jelölést nem érhette volna el a soproni sok-sok turistatársa és a segítők nélkül.

Mindig voltak mellettem, mögöttem jó szándékú emberek, ez a jelölés az ő munkájuknak is az elismerése, hisz nélkülük én senki vagyok!

Elnökségi tagként Tömördy Szabolcs ezentúl részt vesz a MTSZ döntéshozatalában, megszabják az elkövetkezendő évek terveit és a támogatandó projektek kiválasztását, de továbbra is teljes erővel dolgozik a Soproni Vándorok Túraegylet és a városi szabadidősport-szövetség természetjáró szakbizottságának életében.

– Már alakulnak a jövő évi terveink, de egyelőre még az előttünk álló programokra koncentrálunk. Idén létrehoztunk egy túrasorozatot kifejezetten gyerekeknek, „Vándorolj a Szalamandráért!” címmel. Az évben tizenkét alkalmat jelöltünk ki, amik között van két teljesítménytúra is, hogy abba is belekóstolhassanak a gyerekek, illetve különböző tematikájú túrák és egy éjszakai kirándulás is.