A kórház szakemberei szűrővizsgálatokkal, dietetikai és mozgásterápiás tanácsadással, valamint erdei tornával várták az érdeklődőket.

Hazánkban a felnőtt lakosság közel kétharmada, illetve minden negyedik gyermek túlsúlyos vagy elhízott.

– Az elhízás gyakran társul szív- és érrendszeri betegségekkel, növeli a stroke kockázatát, a 2-es típusú cukorbetegség és egyes mozgásszervi betegségek kialakulásának esélyét. Továbbá okozati tényezője lehet a daganatos betegségeknek is – hangsúlyozta dr. Bakai Judit, a II-es számú kardiológiai rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosa.

Megelőzéssel és időben történő kezeléssel az elhízottak egészségét és életminőségét hosszú távon is megőrizhetjük. A Soproni Gyógyközpont elhízás elleni világnapi rendezvényén is a prevenció fontosságára irányították a figyelmet. Az érdeklődők a tápláltsági állapotfelmérést követően étrendi tanácsokat és mozgásterápiás javaslatokat kaptak a kórház szakembereitől.