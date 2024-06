A Szív Bajnokai Alapítvány a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban megajándékozta a bent fekvő gyermekeket. A program célja, hogy minden szívbeteg gyereknek segítsenek és megmutassák, hogy a betegségük ellenére is lehetnek bajnokok. Az alapítványtól érmeket és plüssállatokat kaptak a kis hősök. Segítségükre volt Csay Renáta világbajnok maratoni kajakos és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség sportolói. Beck Mónika, Magyarország Szív Nagykövete - aki maga is átesett egy szívműtéten -, köszöntötte az összegyűlt önkénteseket. Kiemelte: fontos, hogy minden beteg gyermek érezze, nincs egyedül.

A Szív Bajnokai Alapítvány plüssállatokkal és érmekkel lepte meg a győri kórházban fekvő gyerekeket.

Fotó: Molcsányi Máté

– 2016 óta támogatom a Szív Bajnokai Alapítvány akcióját. Azt gondolom, hogy a komoly szívműtéten átesett gyermekeknek ez nagy lelki támogatás, így a felépülésük is felgyorsul. Érzik, hogy ők is teljes életet élhetnek, és könnyedén vehetik a mindennapokat. Számomra az a legjobb érzés, mikor a műtéten átesett gyerekek visszatérnek hozzám, már egészségesen – osztotta meg lapunkkal dr. Makovi Helga a győri gyermekkardiológia főorvosa.

– A Graboplast Győri Vízisport Egyesületben kajakozom már nyolc éve. Az elmúlt másfél hónapban én is átestem egy komoly szívműtéten, a szívritmus zavaromat hárították ezzel el. Pontosan tudom, hogy milyen érzés a kórházban bent feküdni, és szeretném ha boldogabbá tudnánk tenni a hasonló helyzetben lévő gyerekeket. Még a felépülési időszakban tartok, de ezután teljes életet élhetek és ugyanúgy folytathatom a sportot is. Haladok tovább a céljaim felé, ezt szeretném megmutatni azoknak a gyerekeknek, akik most még úgy érzik, akadályok állnak előttük – mondta el Böjte Bence, aki maga is részt vett az ajándékok kiosztásában.