A Nova Rock zenei fesztivál minden év júniusában több ezer látogatót vonz Miklóshalmára (Nickelsdorf).

Ezúttal június 13-16. között közel kilencven fellépő csap a húrok közé.

Világhírű zenekarok lépnek fel a magyar-osztrák közelében, s köztük szerepel majd Azariah is.

Közép-Európa legnagyobb rock- és metalfesztiválja változatos felhozatallal készült ezúttal is.

A csütörtöki nap sztárfellépője a Green Day, de érdekesség, hogy Keanu Reeves is színpadra lép a Dogstar formációban. A pénteki nap húzóneve az Avenged Sevenfold, s ezen a napon mutatkozhat be a magyar Azariah is. A szombati nap is bővelkedik hírességekkel, élén a Måneskin olasz együttessel és Alice Cooperrel. Az utolsó napon a Bring Me the Horizon angol rockegyüttes zárja a négynapos fesztivált.

A fesztivál történetében sokszor kellett az időjárás viszontagságaival is megküzdeni: kívánjuk, hogy idén csapadékmentes legyen a rendezvény.

Az előkészületek már javában zajlottak a helyszínen, keddi látogatásunkkor már ki is táblázták, kinek, merre kell indulnia a fesztivál helyszínére.