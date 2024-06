– Az egyesület jelenleg száz tagú. 8 éve nem emeltük meg a területi jegy árát, mert a változások elindításakor megígértük a helyi horgászoknak, hogyha támogatnak, és működik az ötletünk, akkor ezt tudjuk tartani. Országosan nincs olyan kedvező éves jegyár az elvihető halmennyiség arányában, mint a mi tagjainknak. 30-40 fő gyerekhorgászunk van, és körülbelül 10 ifi. A Mosonmagyaróvári HE nyári táborában a gyerekek az utolsó napjukon azt kapják ajándékba, hogy nálunk ingyen horgászhatnak – avatott be a számokba az elnök, aki arra is büszke, hogy magántó biztos, hogy van jobb is, de egyesületnek valószínűleg nincs még országosan sem.

– Mosonszolnokon jelenleg ez az egyetlen turisztikai vonzerő, és büszkén mondhatjuk, hogy még a Balatonról is eljönnek hozzánk horgászni lakókocsival – búcsúzott Kocsis Péter.