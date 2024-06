Az E.ON madárvédelmi programjának keretében Győr-Moson Sopronban 2022-ben telepítettek a cég szakemberei kilenc különleges vörösvércse-költőládát Kapuvár és Csorna térségében. Ezekbe az „otthonokba” nem kizárólag vörös vércsék költöznek be, hanem a közepes nagyságú vadmadarak is szívesen elfoglalják azokat. Szintén kihelyeztek az Audi Hungariával kötött együttműködés részeként az autógyár győri logisztikai központja melletti területre négy vörösvércse-költőládát. A ládák foglaltsága közel százszázalékos, tájékoztatta lapunkat a cég. A 35 méteres magasságban elhelyezett költőláda több okból is vonzó a – saját fészket egyébként nem építő – vadmadarak számára. Masszív szerkezete megvédi a tojást és a fiókát az időjárás viszontagságaitól, gyöngykaviccsal leszórt aljában nem áll meg az esővíz, és benne zavartalanul, az embertől távol költhetnek. Az E.ON nagyfeszültségű oszlopain lévő költőládák száma idén száz fölé emelkedik.