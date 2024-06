A Szigetköz csodálatos történetei elevenednek meg az állomásokon, ahova családokat, iskolás, óvodás csoportokat is várnak, hogy különböző szinteken teljesítsék a próbatételeket. Adrienn sokkal többet tud és ért a mesevilágból, mint egy átlagos mesefogyasztó, így tudtunk beszélgetni feldogozásról, identitásról, a mesék terápiás használatáról is. Beszélgetésünkből kiderül, miért lenne fontos, hogy a helyi történeteket is megismerjék a gyerekek.

