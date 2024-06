Szerintem kell egy jó adag fanatizmus is hozzá! Én annyira felszoktam pörögni csak a célra való fókuszálástól, hogy teljesen beszűkül a tudatom az adrenalintól, a pulzusom az egekbe szökik, a vérnyomásom a plafonon, szinte extázisba kerülök, átszellemülök és néha nem is emlékszem vissza a történtekre úgyhogy mások kell elmondják, hogy mi, hogyan történt! Csak lassan tudok visszatérni a nyugalmi állapotba!

Kupák sora jelzi az eddigi sikereket.

– Hogyan telik egy napja? Mennyi időt fordít edzésre?

– Egy napom, amikor edzésem van, hétfő, szerda és péntek, úgy telik, hogy 7 órakor kelek, 8.30-tól 10 óráig gyakorlom a fogásnemeket, utána esetleg bevásárlás a városban. Hetente 4 óra 30 percet edzek összesen. 11 órakor érünk haza, ugyanis a feleségemmel járunk együtt a terembe. Ő nem versenyző, de rendszeresen edz ő is. Általában 12 órakor elfogyasztok egy turmixot, délután 16 óra táján elfogyasztom az ebédemet, közben pihenek, zenét hallgatok. Este egy nagyon könnyű vacsora. Utána TV-nézés és 30 perc kardio a szobában. 23 óra után fekszek le. Más napokon, amikor nincs edzésem, a ház körül teszek, veszek, füvet nyírok, napozok, pihenek, meditálok, barkácsolok, vagy megjavítok valamit, amihez nem kell szakember.

– Sokak számára példakép. Miért érdemes nyugdíjas kor után is belevágni a mozgásba, ha esetleg addig nem tettük?

– Igen vannak elismerő visszajelzések is, aminek csak örülni tudok. Azt tudnám javasolni minden korosztálynak, hogy a mozgást soha ne hanyagolják és ha az egészségük megengedi, vagyis működőképesek, akkor mindenképp iktassák be az életükbe a testmozgás valamelyik formáját, mert szerintem rendkívül fontos az egészség megtartása érdekében. Különösen az idősebbeknek és a nyugdíjasoknak javasolnám a test rendszeres edzését. Az ne legyen kifogása senkinek, hogy neki már elég volt az aktív éveiben a munka és most a megérdemelt pihenésre fekteti a hangsúlyt, mert épp ott kezdődnek a bajok, amikor elkezdünk enni, inni, pihenni, kiiktatjuk a mozgás örömét, mert ugye megérdemeljük. Az, aki leáll a teste rendszeres mozgatásával, már meg is tette az első lépést a totális leépülés felé és relatív rövid időn belül, bekövetkeznek a néha visszafordíthatatlan következményei, a kevés mozgásnak. Ne tegyük ezt, mert amikor a mozgáshiány és a rendszertelen életvitel miatt jönnek a bajok, a kilók, és az orvosokat kezdjük látogatni annak reményében, hogy majd a gyógyszerektől minőségi életet élhetünk, akkor már kicsúszott az irányítás a kezünkből és teljesen kiszolgáltatottak leszünk! Azt szoktam mondani, hogy addig vigyázzunk az egészségünkre, amíg még megvan! Erre az okoskodásra csak bólogatnak és azt gondolják, hogy mit osztja az észt az öreg, amikor én soha nem voltam beteg és nem is leszek. Elég baj az, hogy az egészséges emberek azt gondolják, hogy az egészség az egy adott dolog, ami egész életükben jelen lesz.