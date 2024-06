A hivatalos jelentés szerint világszinten mintegy egymillió állat- és növényfajt fenyeget a kipusztulás veszélye, az emberi tevékenység hatására naponta akár két tucat faj is kihalhat. A Magyar Természetvédők Szövetsége ezért indította el A mi sokszínű kertünk kampányt, melynek keretében igen hatékony környezetbarát praktikákat és programokat sajátíthatunk el országszerte. A Győr környéki programokat a Reflex Környezetvédő Egyesület szervezi.

– Magyarországon a növényzetalapú természetitőke-index kisebb, mint 10 százalék, ami azt jelenti, hogy a hazánk területét egykor borító természetes élővilág értékeinek több mint 90 százaléka mára megsemmisült – olvasható a Magyar Természetvédők Szövetsége sajtóközleményében. A sokszínűség csökkenéséért az emberi tevékenység felelős, a természet helyreállítása érdekében elsősorban a társadalmi és gazdasági viszonyainkon kell változtatni, de az egyének és a közösségek is sokat tehetnek a negatív folyamatok megfordítása érdekében.

Saját kertünk biodiverzitását nagyban elősegíthetjük azzal, ha a benne élő állatoknak élhető környezetet teremtünk. Fotó: Bojtos Ferenc

A Magyar Természetvédők Szövetségének A mi sokszínű kertünk kampánya országszerte szervez környezetvédelmi és -nevelési programokat önkormányzatok, oktatási intézmények és családok bevonásával.

– Már egy zsebkendőnyi kertdarab is jó szolgálatot tehet, ha tenni szeretnénk valamit magunkért és az élővilág sokszínűségének megőrzése érdekében. A kiskertünkben, erkélyünkön már meg is kezdhetjük a környezetbarát lépések sorát, amivel a biológiai sokféleség mellett hozzájárulunk az élelmünk biztosabb és jobb minőségű megtermeléséhez is – hangsúlyozta a kampány céljait dr. Farkas István Tamás, a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke.

A környezetbarát kertészkedés nem igényel nagy beruházást, sőt, még spórolhatunk is vele. Kis lépésekkel is elkezdhetjük: figyeljünk oda, hogy mindig legyen víz a kertben, rakjunk ki néhány vízzel teli tálat ivóhelynek, vagy létesítsünk kis kerti tavat. Ne nyírjuk sűrűn a gyepet, hagyjuk vágatlanul a kert egy-egy részét, hogy a maghozó füvek és a beporzókat táplálékkal ellátó virágok kifejlődhessenek. Hagyjuk a tápanyagot biztosító avart a fák alatt, komposztáljuk a kerti szerves anyagokat, a konyhai hulladékokat.