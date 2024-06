A kertmozikban az a közös, hogy különlegességük okán mindenütt nagy sikert aratnak. A tavalyi tesztüzem után idén a Radó Matiné keretein belül szervezi a Győri Művészeti és Fesztiválközpont a Radó-szigeti kertmozit. Öt vendéglátó egység (a Lima Pub and Hostel, a Szomszéd Koktélbár és Kávézó, a Sushimanufaktúra, a Souper Smash és a Túróvarázs) települt ki a vízpartra, ahol a finom ételek és italok mellett a fényfüzérek is hozzájárulnak a különleges miliőhöz. Ez évben is ingyenesek a filmvetítések. Öt alkalommal várják a „szigetmoziba” a nézőket, az első július 18-án lesz, amikor a Macskafogót tekintheti meg a közönség, majd augusztusban három, szeptember elején pedig még egy kertmozit terveznek.

A varázs a szabadtér

– Idén régi magyar filmeket adunk, olyanokat, amelyeket szeretünk és szívesen megnézünk újra. A kertmozi varázsa a szabadtér, a közösségi élmény, a barátok, a fröccsözés, a sörözés, a pattogatott- kukoricázás. Győrben a Zenepavilon oldalán lesz elhelyezve a mozivászon. 21 órakor kezdődnek a filmek, a székeket érkezési sorrendben lehet majd elfoglalni. Körülbelül 100–150 ülőhelyünk van, de lehet hozni pokrócokat, és a fűre terítve igazi kertmozihangulatban nézni a vetítéseket – mondta lapunknak Dalmai Rozi, a fesztiválközpont munkatársa.

Nem is a film a lényeg

A PikNik Mozi kertmozis közösségépítő rendezvényt többnyire önkormányzatok rendelik meg, akik szinte kivétel nélkül ingyenessé teszik ezt a kulturális szórakozást a helyiek számára.

– Sikerült rendezvényünkkel a fiatalokat is megszólítani, ami szinte mindig a legnehezebb – nyilatkozta Hegedűs Csaba, a PikNik Mozi megálmodója és kreatívja. – Ezeken az eseményeken a vendégek tényleg közösséget építenek, rég nem látott ismerősökkel beszélgetnek, vagy épp baráti, családi kártyázások zajlanak, miután leterítették a magukkal hozott pokrócot. Ez nemcsak egy filmvetítés, hanem egy délutántól késő estig tartó esemény, ahova nem csak a technikát telepítjük és üzemeltetjük, a kiválasztott film jogdíjának ügyintézése mellett a hangulatvilágításról is gondoskodunk. Ezért is mondjuk azt, hogy nem feltétlen a film a lényeg, hanem a hangulat, amit megteremtünk.