A téti Fagyöngy Gyógyszertár adott otthont a XIX. Országos Patikanap vármegyei programjának. Az érdeklődők bepillantást nyerhettek egy gyógyszertár működésébe, megnézhették, hogyan készülnek a különböző gyógyító szerek és egészségügyi prevenciós vizsgálatokon is részt vehettek. Ismeretterjesztő előadások hangzottak el, melyek témája idén a diabétesz, a cukorbetegség volt. Dr. Pápai Zoltán, a téti patika tulajdonos-gyógyszerésze adott tájékoztatást a részletekről.

- Az Országos Patikanapon megnyílnak a gyógyszertárak ajtajai abban bízva, hogy a betegeket közelebb tudjuk hozni magunkhoz és kicsit betekinthetnek az itt folyó munkába-kezdte dr. Pápai Zoltán. - Ebben az évben a rendezvény kiemelt témája a cukorbetegség volt, ami nagyon aktuális, hiszen nem csak hazánkban, de az egész világon egyre többen küzdenek vele.

Téten a művelődési házban várták az előadások iránt érdeklődőket. Dr. Szalai Éva gyömörei háziorvos, dr. Erdélyi Lóránd, a Petz kórház klinikai szakgyógyszerésze, Papp Katalin szakasszisztens (Fagyöngy Gyógyszertár) és Pintér Miklósné szakápoló, dietetikus (Petz kórház) osztották meg tapasztalataikat és adtak tanácsot a közönségnek. A jelenlévők a Rábaközi búzafűlevet is megkóstolhatták és hallhattak nagyon jó élettani hatásairól.

- A prevencióra egyébként nem csak évente egyszer, hanem folyamatosan odafigyelnek a patikusok. Nagyon sok gyógyszerész-beteg találkozás történik, ezért a megelőzésben, az egészség megőrzésében fontos szerepe van a kollégáknak. A háziorvosok, szakorvosok is számítanak együttműködésünkre. Az orvos ugyanis azzal, hogy felírja a receptet, a gyógyszerészt is bevonja a terápiába. Ezáltal nekünk is oda kell figyelnünk arra, hogy a beteg tartsa magát az előírtakhoz, úgy szedje a gyógyszereket, ahogy azt meghatározták számára. Nagy hangsúlyt helyezünk tehát a terápiahűségre-jegyezte meg dr. Pápai Zoltán.

Az Országos Patikanapok jelentősége egyre növekszik és a gyógyszertárak által nyújtható szolgáltatások bemutatása és megismertetése mellett új, szakmailag indokolt törekvések is megjelennek a szervezésen. A patikanaphoz kapcsolódóan indul el minden évben az a szakmai program, amely az azt követő hónapokban a gyógyszerészek népegészségügyi aktivitásának fókuszába kerül.