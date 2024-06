A háromnapos rendezvényen Farkas Ciprián polgármester köszöntötte a résztvevőket. A városvezető kiemelte, a soproni kultúra és identitás része a jó, minőségi bor. - Mi tudjuk, hogy az a soproni ital, amit a poharunkba töltünk az jó. Azonban fontos feladatunk a borvidék borászaival együtt, hogy ezt minél többen így gondolják Magyarországon és az országhatáron is túl. Ezen cél elérését szolgálja a Soproni Borünnep is. Azonban Sopronban annyira fontos tényező a bor, hogy két városi rendezvényt is szervezünk. Tavasz végén a borünnepet és ősszel a Szüreti Napokat - részletezte Farkas Ciprián.

A rendezvényen a Soproni Borvidék Hegyközségének elnöke, Molnár Ákos és az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus Soproni legációja is színpadra állt a megnyitón, hogy köszöntse a borünnepre érkezőket. A korábbi évekhez hasonlóan a szervezetek megragadták a lehetőséget, hogy megtartsák a soproni borok díjátadóját. A minden évben, tavasszal megrendezésre kerülő borversenyre idén 42 termelő nevezett 175 tétellel. A megmérettetésen összesen 32 arany, 89 ezüst, 37 bronz és 17 oklevelet osztottak ki, melynek hivatalos díjátadóját a Soproni Borünnepen tartották meg. A legjobb fehérbornak járó díjat a Bónis-Reitter Borászat Soproni Zenit 2023-as bora nyerte. A rozé borok között a Néber-Tóth Pince Csepreg - Pinki Kékfrankos 2023-as bora végzett az élen, míg a vörös borok kategóriájában az Etyeki Kúria - Kúria Sopron Blend 2017-es bora szerepelt a legjobban.

- Régmúltra tekint vissza a családi pincészetünk, az örökségünket pedig 2020-ban újra felélesztettünk a fivéremmel. A felmenőink, a Stubenvoll család már 1700-as évek óta foglalkozik borászattal is a soproni borvidéken. Sokat jelent számunkra a borünnep, ami egy igazi közösségi élmény. A borünnepen lehetőségük nyílik a borászatoknak bemutatni az új boraikat, hiszen a jó idő beköszöntével az emberek szívesen időznek a városban és látogatnak ki effajta rendezvényekre. Mindezen felül a soproniak átfogó képet is kapnak az előző évjárat borairól - osztotta meg véleményét Orosz Péter, a Stubenvoll borásza.