2014-ben született Bihari Kristóf, aki 3 éves korában egy autoimmun betegség miatt nyaktól lefelé lebénult. A kisfiú születésekor derült ki, hogy bátyja, Ricsi autizmussal küzd. Kristóf 24 órás felügyeletet igényel, otthonlélegeztett gyermek. Az otthonápolást a két fiú esetében édesapa végzi, amíg az édesanya dolgozik. Korábban a Kisalföldben többször is beszámoltunk a Bihari család küzdelmeiről.

A Bihari család a szervezőkkel és Bátor Zoltán kaszkadőrrel.

Fotó: Heitler-Futó Gabriella

– Kristóf a körülményekhez képest jól van. Csontjai nagyon gyengék, így a mozgatására különösen oda kell figyelnünk – tudtuk meg Bihariné Sarlai Esztertől, Kristóf és Richárd édesanyjától.

A család javára a napokban szervezték meg I. Mosonszolnoki Jótékonysági Motoros Napot. A főszervező és a helyszínt biztosító Csillag Tibor és neje, Marika mellé sokan felsorakoztak, így többek között a Motor 2020 Garage, Pribránszki Bálint és Makai János vezetésével.

– Jómagam is motorozom, több jótékonysági rendezvényen is jártam, és felmerült bennem, mi lenne, ha mi is szerveznénk egyet. Ehhez egy közel egy hektáros terület adott volt. Az önkormányzat javaslatára találtam meg a Bihari családot, akik örömmel fogadták a segítséget – mesélte Csillag Tibor, aki maga sem hitte el a tényleges eredményt, amit végül sikerült elérniük. A főszervező szerint ehhez kellett, hogy a helyi vállalkozók és gazdák mellé álltak, sokan adtak tombolát, egy jó programot állítottak össze és jó célt is találtak: hogy Bihari Kristófot kicsivel közelebb juttassák egy álom járgányhoz, ami nagyban megkönnyíti a család mindennapjait.

Az eseménynek hamar híre ment a környéken, ezért egyre több jó szándékú ember kereste fel a szervezőket, és nagyobbnál nagyobb felajánlások érkeztek, akár tombola vagy fellépések formájában.

Motoros felvonulással indult az esemény Mosonszolnokon.

Fotó: Heitler-Futó Gabriella

A rendezvény nyitányaként a motorosok Bihariék házánál tettek egy tiszteletkört. A nap folyamán a hastánc és rúdtánc mellett légtorna szórakoztatott. Levánszky István és fia, Levánszky Ádám bemutatta motorjait, melyeket kispályás versenyzéshez használnak. A Szigetközi Sakkozók Sportegyesületének vezetőjével, Lamik Jánossal sakk szimultánt lehetett játszani. A Vi-Gó SE, Meszlényi Gabó tanítványai is ízelítőt nyújtottak munkájukból. A tombola mellett motoros kaszkadőr bemutatón kápráztatta el a közönséget Bátor Zoltán, s az estet a Fekete Bárányok koncertje zárta.